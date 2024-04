COB apresenta primeiros uniformes para as Olimpíadas

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Riachuelo apresentam nesta quarta-feira, em festa para celebrar os 100 dias até as Olimpíadas de Paris, os primeiros uniformes que serão usados pelos atletas brasileiros nos Jogos.

Foi divulgado o uniforme de viagem, roupa que os atletas vão vestir no caminho até a França, e as vestimentas da Cerimônia de Abertura, que já haviam sido exibidas em reportagem no Jornal Nacional.

"Nossas cores, a alegria do povo e nossa descontração foi o que primeiro moveu o time de estilistas da Riachuelo a criar peças que trouxessem esses aspectos, e não fosse apenas um uniforme esportivo ou um traje excessivamente sério", diz Cathyelle Schroeder, diretora de Marketing e Comunicação da Riachuelo.