Chumbo lança filme enquanto aguarda por recorde mundial: 'Onda da vida'

Experiência incrível, um sonho realizado. Fazer um filme da nossa história foi muito mais do que eu esperava. Nunca imaginei que no primeiro filme ia ter o nascimento dos dois filhos. Se transformou em um filme que ficou lindo, com brilhos nos olhos. Chorei no início, no meio e no final (risos). Lucas Chumbo, ao UOL

Lucas Chumbo durante gravação para seu documentário Imagem: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ele, então, passou a conviver com o "peso" da responsabilidade de ser pai enquanto perseguia seus sonhos no surfe. Chumbo se ancorou na companheira, que dá todo o suporte para ele conseguir também se dedicar aos treinos e competir em alto nível.

O ápice na carreira veio neste início de 2024, com o título do Gigantes de Nazaré, em Portugal, e o possível recorde mundial: 27,51 metros — de acordo com medição feita pelo Esporte Espetacular. Ele entrou no mar ao lado do alemão Sebastian Steudtner, detentor da maior onda surfada até então, e pode ter reconquistado o feito para o Brasil.

O tamanho da onda ainda passará por uma homologação oficial, e Chumbo aguarda o veredito para saber se surfou ou não a maior onda da história. A expectativa é que a WSL e o Guinness divulguem o resultado até novembro.