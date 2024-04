Tubarão ou golfinho? Ítalo Ferreira posta foto misteriosa em etapa de surfe

Margaret River é conhecida por ter muitos tubarões. Em 2018, por exemplo, a etapa da WSL chegou a ser cancelada por conta de ataques deste animal no mar. Em julho do ano passado, um surfista amador também foi atacado por lá. No caso de Ítalo, ficou tudo bem.

O surfista estava treinando enquanto a etapa não é retomada. A próxima chamada será neste domingo (14), por volta das 20h30 (horário de Brasília).

Ítalo Ferreira precisa chegar às quartas em Margaret River para não depender de outros resultados. A etapa australiana definirá a linha de corte que reduzirá de 34 para 22 surfistas até o restante do circuito.