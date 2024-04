Kelly Slater, maior campeão da história do Surfe, se aposenta da WSL aos 52 anos

Nesta terça-feira (16), Kelly Slater anunciou que não participará mais de competições da WSL, circuito mundial de surfe. Eliminado da atual temporada na etapa de Margaret River, na Austrália, o americano anunciou que este foi o seu último ano no torneio e anunciou a sua aposentadoria.

No regulamento da temporada de 2024, diz que após a metade da competição, só os 22 primeiros do ranking seguirão a diante na disputa pelo título. Como Slater foi eliminado na bateria da prova australiana e ficou na 33° posição na tabela geral, ele não se classificou para a segunda parte do circuito.

COLIN MURTY / AFP