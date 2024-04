Surfe: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançam em Margaret River

Os irmãos Miguel e Samuel Pupo vão se enfrentar nas oitavas. Miguel se classificou após vitória sobre Kanoa Igarashi (JAP) por 15,27 a 13,77, enquanto Samuel bateu o italiano Leonardo Fioravanti por 12,77 a 11,50.

Caio Ibelli venceu Crosby Colapinto (EUA) e completou o time de brasileiros classificados. Ele venceu por 13,50 a 10,97 e terá pela frente o sul-africano Jordy Smith.

No feminino, o Brasil tem Tatiana Weston-Webb como única representante. Ela está nas oitavas de final e enfrentará Tyler Wright.

A próxima chamada do Margaret River Pro acontecerá nesta terça-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília). Caso haja competição, a tendência é que sejam disputadas as oitavas de finais masculinas e femininas, contando assim com a presença de seis brasileiros.

*com informações OTD