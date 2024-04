Poatan quer aproveitar UFC ao máximo e busca nova luta ainda em 2024

O paulista voltou a pedir para competir no UFC do Rio no mês de maio, na categoria peso-pesado: "se não der, gostaria de dar uma descansada. Não sei quando vou lutar de novo, mas não quero demorar muito. Minha ideia é fazer duas lutas este ano"

Poatan comentou que repetiu o meme do influencer Khaby Lame por ter se sentido desrespeitado por Jamahal Hill no UFC 300: "quando me tratam com respeito, eu trato com respeito, se não dou o troco"

Alex Poatan no UFC

Poatan estreou no UFC 268, em 2021, pela categoria peso médio. Ele conquistou o cinturão em 2022 ao bater Israel Adesanya, mas perdeu a revanche para o adversário no ano seguinte.

Ele mudou para a categoria meio-pesado em abril de 2023, conquistando o cinturão da categoria em novembro vencendo o tcheco Jiri Prochazka por nocaute técnico.

Alex soma oito lutas no UFC desde sua estreia, com sete vitórias e uma derrota no período.