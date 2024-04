Nocaute brutal e celebração mostram que até humilde Poatan vê o óbvio

Sem contar que os planos de Jones no mundo da luta são sempre desconhecidos. Hora para, hora volta?e não parece, na reta final da carreira, querer se expor a ter a primeira verdadeira derrota em seu currículo — só tem uma por desclassificação por aplicar golpes ilegais em Matt Hamill, em 2009.

Agora resta criatividade e capacidade de boas conexões para os matchmakers armarem lutas de apelo e que tenham algum grau de dificuldade para o brasileiro. A começar por seu inusitado pedido de estar presente no card do Rio de Janeiro, em menos de um mês.

"Não importa quem venha agora, foi tudo dentro do planejado e saio sem lesão. Vamos ver se vou lutar no Brasil, e eu quero fazer uma luta no peso pesado", declarou logo após a vitória de ontem (13). Agora é esperar o que vem pela frente.