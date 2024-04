Ensanguentado, lenda do UFC fica com rosto desfigurado em derrota; veja

Um dos nomes mais tradicionais da história do UFC, Jim Miller ficou irreconhecível após ser derrotado por Bobby Green no UFC 300, por decisão unânime (30-27, 30-25, 29-26). Ele terminou a luta com o rosto ensanguentado e bastante desfigurado pelos golpes do adversário.

O que aconteceu

Miller foi derrotado por Bobby Green no card preliminar do UFC 300, que aconteceu no último sábado (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ele terminou a luta com o rosto coberto de sangue e bastante inchado.

O lutador de 40 anos foi amplamente dominado pelo adversário. Green acertou um golpe que abriu um corte debaixo do olho direito de Miller no primeiro round e, no segundo, provocou mais ferimentos que deixaram o rosto do oponente ensanguentado.