Não só a Nike: relembre casos de atletas mulheres que criticaram uniformes

Casos se repetem

A exposição do corpo feminino no que se refere aos uniformes tem sido recorrente. Na verdade, é uma realidade desde que as mulheres começaram a praticar esportes.

Multa

Em 2021, a seleção norueguesa de handebol de praia chegou a ser multada por trocar o biquíni por um shorts. O caso aconteceu na Euro de Handebol Feminino, com a Comissão Disciplinar de Handebol de Praia alegando "vestuário impróprio" e cobrando 1500 euros pela infração.

Ginástica artística

Normalmente vistas com collants parecidos com maiôs, ginastas alemãs se manifestaram contra a vestimenta nas Olimpíadas de Tóquio trocando o uniforme. A equipe de ginástica artística da Alemanha se apresentou utilizando roupas que cobriam praticamente todo o corpo. Quando apareceram pela primeira vez com o novo modelo, as atletas fizeram questão de afirmar o posicionamento contra a sexualização dos corpos femininos.