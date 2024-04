Cruzeiro cria campanha contra o assédio em rodada marcada por protestos

Com detalhes no penteado e no uniforme, o Cruzeiro Feminino protestou contra o assédio e a violência contra a mulher.

O que aconteceu

A equipe feminina do Cruzeiro foi a campo hoje (13) para disputar a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Real Brasília. Antes do jogo, o time divulgou nova ação contra o assédio.

Nas redes sociais, a conta do Cruzeiro publicou detalhes do adesivo que será usado no uniforme por toda a temporada. O patch divulga o número 180 com os dizeres "ligue" e "denuncie". O número é o canal oficial de atendimento à mulher para casos de assédio e violência.