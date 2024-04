Atletas protestam contra técnico do Santos em rodada do Brasileiro; entenda

As jogadoras do Corinthians fizeram um protesto pouco antes da partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão Feminino e disputada na Vila Belmiro. O ato ocorreu contra o técnico Kleiton Lima, que retornou ao clube do litoral mesmo após acusações de assédio por parte de 19 atletas ainda no ano passado.

O que aconteceu

Perfiladas no gramado da Vila Belmiro, as "Brabas" colocaram mãos na boca e no ouvido durante a execução do hino nacional. As santistas, no entanto, não repetiram o gesto contra o novo treinador.

O ato, que tem referência ao fato de as atletas não serem ouvidas, foi executado novamente pelas jogadoras assim que Vic Albuquerque abriu o placar, ainda na casa dos três minutos, para o Corinthians,