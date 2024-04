Arnold fura bolha do fisiculturismo, bate recorde e vira 'mini Olimpíadas'

Arnold South America reuniu mais de 100 mil pessoas nos três dias de evento Imagem: Reprodução/Studio B

O fisiculturismo era o carro-chefe, mas o evento reuniu 30 modalidades diferentes. Além das competições de bodybuilding nas categorias amadoras e profissionais, foi possível assistir a campeonatos de artes marciais e até esportes mais "diferentões" como luta de travesseiros, tapa na cara, jump rope e cheerleading. Ao todo, mais de 10 mil atletas estiveram em ação no festival, sendo 500 só no fisiculturismo.

Era tanta atividade simultânea que ficava impossível acompanhar tudo. O espaço de cerca de 70 mil m² contou com mais de 200 marcas expositoras, que "competiam" em alto nível pela atenção do público com ativações interativas e atletas e influenciadores do meio, como Ramon Dino. O festival também promoveu saúde com áreas de nutrição e bem-estar e movimentou, em negócios gerados, mais de R$ 500 milhões segundo os organizadores.

Arnold reuniu mais de 30 modalidades diferentes Imagem: Reprodução/Studio B

O Arnold ainda foi frequentado por personalidades de fora da bolha "maromba", como ex-jogadores e artistas. Vindos do futebol, o ex-Fla e Santos Diego Ribas deu uma palestra no evento, enquanto Alexandre Pato marcou presença. A atriz Kéfera, por sua vez, estreitou suas relações no mundo fitness, e a cantora Jojo Todynho participou de um encontro de lideranças femininas.