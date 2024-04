Bodybuilding, luta de travesseiro e mais: SP tem 'parque do fisiculturismo'

A décima edição do Arnold Sports Festival no Brasil terá mais de 20 competições de modalidades diferentes em um verdadeiro "parque do fisiculturismo" em São Paulo.

O que aconteceu

O maior encontro multiesportivo da América do Sul começa hoje e vai até domingo (7). O evento, organizado pela Savaget Group, será realizado no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, na Zona Norte da capital paulista.

Além de torneios de bodybuilding, o festival vai contar com competições de MMA, calistenia, pillow fight (ou luta de travesseiro), street dance, entre outros. A programação das modalidades se estende durante os três dias da feira.