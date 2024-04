Como é participar de treino no Brasil com um campeão do Super Bowl

O Parque São Jorge recebeu um ilustre visitante no último dia 30 para um treino de futebol americano: Jalen Ramsey, do Miami Dolphins, e campeão do Super Bowl 56 com o Los Angeles Rams. O UOL participou do treino e conta como foi a experiência com o astro da NFL na capital paulista.

Treino aberto e holofotes

Cerca de 300 atletas se inscreveram para participar do treino, que ocorreu na sede social do Corinthians. A inscrição foi gratuita para homens e mulheres a partir de 15 anos, e as vagas foram esgotadas em menos de 12 horas.

Os participantes já estavam aquecendo quando a estrela da NFL chegou. O campo havia sido dividido na metade para os organizadores passarem exercícios específicos aos praticantes de futebol americano e aos de flag football — modalidade adaptada, que estreará nos Jogos Olímpicos de 2028.