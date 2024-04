'Leila do fisiculturismo' exalta presidente do Palmeiras: 'Inspiração'

Ela é a grande big boss. Na minha área do esporte, ter uma Leila como porta-voz, o que ela está fazendo agora junto com a seleção brasileira, eu fico: 'Ela está lá no meio dos jogadores e não fica tímida, está ali na posição dela e as pessoas começam a vê-la realmente com tamanho e relevância, e tem o respeito'. Quando ela faz isso, é muito bom, é um efeito dominó para a gente, vai refletindo isso para todas nós, vai fazendo a gente ficar mais empoderada e com mais coragem de se impor.

Ela tem coragem de falar o que todo mundo por política não fala, ela não se intimida nem pela política que é feita, isso eu gosto muito dela, essa própria polêmica do Daniel Alves, concordo 100% com ela, e ela tem coragem de falar, porque muitas vezes as pessoas pensam e não tem coragem, mas ela tem.

Além do fato de ambas serem cariocas, a promotora de eventos também divide com Leila o gosto pelo futebol, mas não tem boas lembranças de quando se encontraram no Allianz Parque no ano passado. Ela é esposa do dono do São Bernardo e brincou que o clube do ABC "foi roubado" na ocasião, lembrando do polêmico jogo das quartas de final do último Paulistão.

O que mais Ana Graziano disse

Já foi apresentada a Leila? Já [fui apresentada a Leila] porque meu marido é dono de São Bernardo, que já jogou contra o Palmeiras. Eu sou muito fã, eu acho ela incrível, já fomos apresentadas, mas com certeza acho que ela não sabe exatamente o que eu faço, mas eu vou tentar bater um papo com ela.

Ser mulher no mercado de trabalho: "A gente sabe que muitas vezes você está numa reunião e quando você vai tentar falar as pessoas te atropelam, você perde seu lugar ali de fala, e quando você ainda tem uma característica como a minha, sou tímida, tenho uma vozinha mais doce, isso é confundido com fraqueza. Mas eu sempre acredito que onde a gente tem que mostrar serviço, eu acredito em ações. Se eu estou há 10 anos aqui dentro do Arnold no Brasil..."