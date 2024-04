Puma revela os uniformes de 17 federações para as Olimpíadas de Paris; veja

O lançamento faz parte da campanha global da marca: "FOREVER.FASTER. - See The Game Like We Do" (PARA SEMPRE. MAIS RÁPIDO. - Veja o jogo como nós fazemos), que busca explorar a relação da Puma com a velocidade e como cada um sente o jogo de uma forma diferente.

Estrelam a campanha as superestrelas do esporte:Neymar Jr., Breanna Stewart, Karsten Warholm, Christian Pulisic, Jack Grealish, Shericka Jackson, Mondo Duplantis, Felix Streng, Yaroslava Mahuchikh.