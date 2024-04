Brazilian Storm corre risco de eliminação na WSL após anos de soberania

Luana Silva: a jovem tem uma situação mais delicada e, em 9º, precisa chegar à final se não quiser secar adversárias.

Miguel Pupo, Samuel Pupo e Deivid Silva: o trio tem a semifinal como a colocação mais segura a se alcançar. As quartas podem ser suficientes e as oitavas dão chances remotas.

Caio Ibelli: precisa de, no mínimo, uma semifinal, mas mesmo assim ainda dependerá de outros resultados.

Deivid Silva: possui a situação mais delicada e precisa chegar à decisão, o que ainda assim não o garante 100% na fase final.

Chumbinho segue fora por grave acidente

João Chianca, o Chumbinho, segue fora em recuperação. Ele sofreu um traumatismo craniano grave em dezembro, em Pipeline, no Havaí. Por causa do acidente, o brasileiro ainda não disputou nenhuma etapa da WSL em 2024. Sua meta é se recuperar a tempo de disputar as Olimpiadas de Paris, onde já está classificado.