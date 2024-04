Esquiva culpa 'motorista bêbado' por acidente: 'Quase perdi minha família'

Esquiva Falcão acusou o motorista do caminhão de estar embriagado. O boxeador relatou o acontecido nas redes sociais e afirmou que o outro veículo estava em alta velocidade.

Quase perdi a minha família inteira e meu amigo em um acidente por culpa de um motorista que estava dirigindo bêbado. Quando cheguei perto, senti o cheiro da cachaça dele e é impressionante como parecia não estar preocupado. Esquiva Falcão, para o UOL

O atleta e sua família estavam a caminho de Sorocaba (SP). Eles se mudaram do Espírito Santo para a cidade do interior paulista.

O boxeador não registrou um boletim de ocorrência, mas afirmou ao UOL que seu advogado foi até o local do acidente e está tomando as medidas cabíveis. Ainda não se sabe se o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro.