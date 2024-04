Fila lança tênis Float Maxxi 2 Pro e quer aumentar conexão com corredores

Já o Maxxi 2 foi pensado para ser o modelo de maior amortecimento dentro dos produtos da marca, com borrachas de alta durabilidade, podendo ser usado em treinos cotidianos e provas.

Para promover o lançamento da nova linha, a Fila montou uma casa no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo.

Quem visitar o espaço, que recebeu o nome de House of Racers, poderá participar de experimentações de produtos e comprar os novos produtos da marca.

Em entrevista ao UOL, a diretora de marca da Fila, Patrícia Calixto, explica que o espaço tem como um dos objetivos gerar uma experiência capaz de conectar mais a marca com a comunidade de corrida de rua.

"Ampliar e se conectar cada vez mais com essa comunidade, que é muito presente. Ela tem um lifestyle próprio, então sentíamos falta de ampliarmos os momentos de contato, ter o momento de experiência com eles, ter lançamentos de produto também com experimentação. Então, os nossos produtos precisam que a pessoa ponha no pé. Na hora que você põe no pé, na hora que você sente a tecnologia é diferente", diz Calixto. "Queremos ampliar esse contato, se conectar com a comunidade, fazer com que eles entendam e testem as nossas tecnologias, porque não falamos só de tecnologia, falamos de performance."

Imagem: Divulgação

Variedade de preço

O Maxxi 2 Pro terá preço de R$ 899,99. Já o Float Maxxi 2 custará R$ 699,99.