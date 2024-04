Convidado, Lula não deve ir aos Jogos Olímpicos de Paris

Depois de Londres-2012 receber mais de 90 chefes-de-estado para seus Jogos e de Pequim-2008 somar mais de 70, as Olimpíadas do Rio-2016 acabaram sendo prejudicadas pelo caráter interino do governo brasileiro, da crise e, segundo o Itamaraty, pela "distância" que representa uma viagem até o país.

Naquele momento, o Itamaraty havia anunciado que 45 chefes-de-estado e de governo estariam na abertura dos Jogos Olímpicos. Mas o número total foi de apenas 18, sendo que os demais eram apenas vice-primeiros-ministros, governadores e autoridades de segundo escalão.

Estavam no Maracanã apenas os líderes máximos de Andorra, Argentina, Bélgica, Eslováquia, Fiji, França, Geórgia, Holanda, Hungria, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Monaco, Paraguai, Portugal, República Tcheca, Servia e Suíça. Na lista do governo, o Planalto incluiu ainda os dignitários que, no fundo, eram membros do COI, como os de Luxemburgo e Monaco, e que tinham obrigação de estar em seu próprio evento.