Rebeca Andrade é prata nas barras assimétricas na Copa do Mundo de ginástica

O domingo começou com medalha para o Brasil na Copa do Mundo de ginástica artística de Antalya, na Turquia. Principal ginasta do país, Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas após somar 14.067 pontos.

A brasileira apenas ficou abaixo da francesa Melanie Jesus, que somou 14.567 pontos. O pódio foi completado pela britânica Georgia-Mae Fenton, com 13.767. A prova também teve a participação da compatriota Lorrane Oliveira, que ficou na sexta colocação, com 13.167.

As barras assimétricas serão o único aparelho que Rebeca Andrade disputará no Mundial, se poupando no salto, no solo e na trave. A competição disputada em solo turco faz parte da preparação da atleta para os Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho.