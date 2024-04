Luísa Baptista deixa UTI após acidente e 2 meses de coma: 'Ressuscitei'

Ela ficou dois meses em coma, e agora não vê a hora de voltar. Ao todo, Luísa passou por três hospitais e contrariou prognósticos que diziam que ela não ia se recuperar.

Não vejo a hora de voltar. Vou voltar com toda a força, com toda a certeza do mundo. sou privilegiada por ter sobrevivido ao acidente, eu ressuscitei praticamente. Sou muito grata, me vejo nas olimpíadas daqui a quatro anos. Paris está muito cedo ainda, quem sabe em Lima [em 2027] consiga ser bicampeã pan-americana. Essa é a meta para mim. Luísa Baptista, ao Fantástico

Atuação de médica salvou a atleta

Triatleta Luisa Baptista após se recuperar do coma Imagem: Divulgação/Instagram - Vitor Duarte

Luísa deu entrada no hospital com choque hemorrágico grave, e seu coração parou por oito minutos. Ela teve lesões em diversas partes do lado direito de seu corpo, inclusive fraturas expostas na mão e na perna, mas não sofreu danos cerebrais.

A triatleta também teve o pulmão perfurado e precisou fazer uso de um equipamento específico. Chamado de ECMO, ele é uma espécie de pulmão artificial e ficou responsável pela função por cinco dias.