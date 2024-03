Jade Barbosa conquista primeiro ouro no solo em Copas do Mundo

Aos 32 anos, Jade Barbosa conquistou sua primeira medalha de ouro na disputa do solo em uma etapa de Copa do Mundo de ginástica artística. O feito aconteceu em Antalya, na Turquia, neste domingo (31). Estreando sua nova série ao som de "Baby One More Time", de Britney Spears, ela teve uma bela apresentação na final e recebeu 13.833 de nota, com 5.4 de dificuldade, para levar o título histórico. Ainda no dia, Flávia Saraiva faturou a prata na trave, enquanto Diogo Soares levou a prata na barra fixa.

Jade aumentou 0.1 do nível de dificuldade em relação à série realizada na qualificatória, disputada um dia antes, quando ficou em terceiro lugar, com 13.350 (5.3 D). A brasileira acertou sua série na decisão e, além de elevar a dificuldade (5.4), também melhorou a execução, recebendo 8.433 para atingir 13.833 e ficar em primeiro lugar. A França completou o pódio. Morgane Osyssek-Reimer levou a prata com 13.667 (5.6 D), enquanto Melanie dos Santos foi bronze com 13.600 (5.6 D).