COB não vetará que atleta preste continência, mas rejeita politização

A saudação militar causou polêmica a partir de 2016, quando diversos atletas que ganharam medalhadas adotaram a postura diante do hino nacional.

Todos os atletas, porém, terão de assinar dois documentos para embarcar para Paris. Um do COI e outro do COB, ambos alertando e vetando que o evento seja transformado em um palco político.

"Cumprimos rigorosamente as regras do COI, que dizem que o esporte não se envolve na política. Quando isso ocorre, o COI interfere", disse o brasileiro.

No Brasil, parte da equipe que segue para Paris é composta por atletas que fazem parte das forças militares. Cada um deles ganha uma bolsa de cerca de R$ 7 mil por mês e pode acumular inclusive com a renda obtida em outros programas do governo.

Mas não há qualquer obrigação de retribuir o pagamento, salvo concorrer em alguns dos eventos oficiais das diferentes forças.

A politização do pódio vai estar no centro das atenções em Paris. Com guerras na Ucrânia, Gaza, tensão geopolítica, o COI já avisou que estará atento a tudo o que ocorrer. Um dos debates é sobre eventuais bandeiras palestinas ou lenços tradicionais - o Keffiyeh - que possam surgir como forma de mandar uma mensagem.