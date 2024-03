Pela 1a vez, Brasil poderá ter mais mulheres que homens em Olimpíada

A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris poderá ter, pela primeira vez em sua história, mais mulheres competindo que homens.

Faltando pouco mais de cem dias para o início do evento, o COB soma 52 homens classificados e 103 mulheres. As eliminações do futebol masculino e do handebol masculino pesaram nesta conta, ainda que haja a possibilidade de a volta do time nacional de basquete.

Os números finais serão conhecidos apenas às vésperas do torneio, em julho. Em várias modalidades, os períodos de classificação ainda não foram concluídos. Mas, pelos cálculos do COB, existe a chance real de que as mulheres superem os homens.