Surfistas brasileiros se revoltam com juízes e ganham apoio de Neymar

Rodrygo, do futebol, e Bruninho, do vôlei, também se manifestaram a favor de Medina. "Hoje foi piada" e "Chama a polícia", escreveram os atletas, respectivamente.

As reclamações sobre arbitragem não são novidade para Medina. No ano passado, após etapa em Leemore, Califórnia, o brasileiro questionou a falta de clareza e a inconsistência das decisões dos juízes. Sua derrota na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio é outro exemplo de bateria na qual as notas foram amplamente contestadas.