Tati Weston-Webb elimina Luana e vai às quartas em Bells Beach

Tati nas quartas! Na chave feminina da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de surfe, na Austrália, a brasileira Tatiana Weston-Webb eliminou a compatriota Luana Silva e se classificou para as quartas de final da competição. Ainda nesta madrugada, seis brasileiros disputarão a primeira rodada do mata-mata no masculino.

No duelo decisivo, Tati alcançou o somatório de 11.97, enquanto Luana parou em 11.67 e quase conseguiu a virada nos segundos finais da bateria. Anteriormente, também na segunda chama do torneio, Tatiana precisou passar pela rodada de repescagem para avançar ao mata. Ela finalizou com ondas de nota 6.00 e 5.23 e seguiu adiante na segunda posição da chave, atrás da estadunidense Caitlin Simmers (12.04). Agora, na fase de quartas de final, a brasileira irá encarar Caroline Marks, dos Estados Unidos, atual campeã do Circuito Mundial.

Entre os homens, o primeiro brasileiro a entrar na água pelos 16 avos de final será Samuel Pupo. Ele medirá forças com o italiano Leonardo Fioravanti na terceira bateria em Bells Beach. Mais tarde, o tricampeão mundial Gabriel Medina enfrenta o estreante estadunidense Cole Houshmand. Miguel Pupo está na 10ª chave e encara Crosby Colapinto, também dos Estados Unidos. Já Yago Dora, tentará se classificar contra o havaiano Ian Gentil. Por fim, Ítalo Ferreira pega o indonésio Rio Waida, enquanto Caio Ibelli encerra a primeira rodada do mata-mata contra o sul-africano Jordy Smith.