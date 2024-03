Surfe: Medina leva virada no fim e é eliminado por 'fã' em Bells Beach

Com uma virada no fim da bateria, Gabriel Medina foi eliminado pelo seu fã declarado, o americano Cole Houshmand, e não avançou às oitavas de final da etapa australiana de Bells Beach, da World Surf League (WSL).

O que aconteceu

O brasileiro liderou o duelo durante quase toda a bateria. Nos últimos minutos, porém, Houshmand pegou uma onda e os jurados interpretaram que ela mereceu uma nota superior a 6,8, que o americano precisava. Com isso, ele venceu Medina com o placar de 14,27 a 13,77.

Medina reagiu com ironia ao resultado. Enquanto saía do mar, um brasileiro classificou as notas como "bizarras". O surfista, então, respondeu: "Uma onda desse tamanho! Não vou nem falar nada!", disse em relação à ondulação pega pelo americano. Na entrevista à WSL, porém, protestou: