Surfe: Gabriel Medina dá show, vence na estreia e avança em Bells Beach

Imagem: Aaron Hughes/World Surf League via Getty Images

Na noite de hoje (25), Gabriel Medina estreou na etapa de Bells Beach, na Austrália, do Circuito Mundial de Surfe e deu show para tirar a melhor nota do evento (9.33), vencer a bateria e se garantir no terceiro round.

O que aconteceu

Na décima bateria do primeiro round, o brasileiro enfrentou o australiano Liam O'Brien e o americano Cole Houshmand. Charles e Sophia, padrasto e irmã de Gabriel, estiveram na torcida 'in loco'.

Como esperado, Gabriel Medina dominou as ações desde o começo e já tirou nota 8.00 logo na primeira onda. Liam O'Brien também começou bem e somou 14.00 (7.50 + 6.50)