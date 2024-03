Paris-2024 terá surfe no mar dos 'crânios quebrados': quais os riscos?

O brasileiro Filipinho Toledo já se feriu em Teahupoo Imagem: Reprodução/Instagram

"A onda de Teahupoo tem como característica principal o tubo. É extremamente perigosa, também, por causa da força e da bancada de coral, que é muito rasa e afiada. É o que nós chamamos de onda de consequência", explicou Bruninho Santos, o primeiro atleta brasileiro a vencer uma etapa do Circuito Mundial no Taiti, em 2008.

Apesar de confiar em todo o esquema de segurança especial que é montado durante as competições em Teahupoo, o presidente da CBSurf Teco Padaratz tem reticências com o local escolhido para as Olimpíadas. A apreensão do também surfista é com os atletas que não estão acostumados a pegar a temida onda do Taiti.

"É um lugar extremamente perigoso. Os surfistas que hoje competem por lá estão acostumados. Eles vêm de um treinamento crescente. A minha maior preocupação é com os surfistas que vão surfar talvez pela primeira vez essa onda, surfistas que se classificaram em outras condições de mar e de repente vão ter que encarar aquela onda", comentou Teco, que já viu seu irmão Neco quase morrer afogado em 2000 ao ficar preso nos corais de Teahupoo.

Neco tomou uma onda na cabeça e foi arrastado para as fendas dos corais. Suas pernas e a cordinha da prancha ficaram presas na barreira e ele só conseguiu se soltar e ser, então, resgatado após minutos desesperadores embaixo da água.

"A maioria das pessoas não têm ciência do quão bem planejado é o esquema de segurança para o campeonato em Teahupoo hoje em dia. Indiferente de ser um Mundial ou Olimpíada. O que me preocupa é realmente o lado psicológico e a experiência de vários atletas. Eu competi muitas vezes e a gente sabe que no Taiti a gente sempre sai arranhado, sempre vai levar um cortezinho para casa. Você vê sangue com facilidade e isso talvez não seja muito positivo para o espírito olímpico", disse Teco.