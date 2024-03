Como é a 'rotina de atleta' dos cavalos que poderão estar nas Olimpíadas

Exercícios, alimentação e prevenção de lesões

"O cavalo atleta sai da cocheira seis ou sete dias [em uma semana] para fazer algum exercício. Em 90% das vezes, ele sai em sete dias. [...] O que é sair da cocheira? É trabalhar, passear, ir para a esteira, fazer um exercício na guia, é fazer algum tipo de exercício, seja ele mais leve ou mais árduo."

E os cavalos contam com uma equipe especializada para seguirem saudáveis e prontos para grandes competições. Para "compensar" o gasto de energia e desgaste muscular, os animais contam com fisioterapeutas, acompanhamento nutricional, recuperação muscular, de tendões, ligamentar, articular, além do olhar atento do cavaleiro e do tratador.

A parte nutricional talvez seja uma das partes mais importantes para o cavalo de esporte. Cada atleta tem a sua programação nutricional individual. Tem cavalos que têm um temperamento um pouco mais explosivo, outros um pouco mais calmo, outros um pouco mais energético, mais ansioso. Então, você tem que saber lidar com isso. E a gente sabe que, pela nutrição, é possível ajudar nesta parte de caráter.

Rogério explica que este acompanhamento não muda o temperamento do cavalo, mas ajuda a balancear. Além das características dos animais, eles levam em conta o desgaste físico e mental.

Quando os cavalos iniciam no esporte?

Rodrigo Pessoa, do Brasil, no segundo dia de hipismo por equipes na categoria saltos do Pan 2023 Imagem: Miriam Jeske/COB

Não há uma idade exata para os cavalos se tornarem esportistas. Cada categoria do hipismo tem uma faixa etária, tanto para início da doma quanto para os trabalhos com o esporte. No salto, por exemplo, um cavalo chega na alta performance, geralmente, com oito a 11 anos de idade, permanecendo, em média, até os 15.