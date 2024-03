Gaskins tem atuação de gala, e Unifacisa vence Pato pelo NBB

Na próxima rodada, a Unifacisa visita o Corinthians, no sábado (9), às 17h10. O Pato volto à quadra no mesmo dia, mas às 18h, para enfrentar o Paulistano, em casa.

Como foi o jogo

Apesar da vitória do Unifacisa, quem começou o jogo na frente foi o Pato Basquete. Com poucos erros no 1° quarto, a equipe paranaense terminou o período vencendo por 26 a 17.

A superioridade do Unifacisa começou a aparecer do 2° quarto para frente. A equipe da casa foi para o intervalo apenas três pontos atrás do Pato: 43 a 40.

Comandada por Travor Gaskins, a equipe paraibana foi letal no segundo tempo do jogo, passou à frente no placar ao longo do 3° quarto e não saiu mais da liderança no placar.