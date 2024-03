Mãe de Medina celebra vaga olímpica e reaproximação após brigas familiares

A mãe de Gabriel Medina, Simone Medina, publicou um longo texto nas redes sociais na tarde de hoje (3) em que celebrou a classificação do filho para a Olimpíada de Paris-2024 e a reaproximação com ele após uma série de problemas familiares.

O que aconteceu

Logo após conquistar o título do ISA Games, realizado em Porto Rico, o tricampeão mundial fez chamada de vídeo com a família. Nas redes sociais, Simone Medina compartilhou o momento especial com o filho.

Com a irmã Sophia e a mãe, Gabriel apareceu sorridente na chamada de vídeo e festejou a conquista da vaga na Olimpíada de Paris. A família ficou afastada durante muito tempo enquanto Medina esteve casado com a modelo Yasmin Brunet.