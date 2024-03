Sérvia da Superliga ameaça deixar Brasil após assaltos: 'ataques de pânico'

Maior pontuadora da Superliga, a ponteira sérvia Aleksandra Uzelac cogita deixar o Fluminense após ser assaltada duas vezes no Rio de Janeiro. A atleta de 19 anos chegou a ter uma arma apontada para a cabeça.

Na Sérvia, só vimos algo assim em filme. Só quando algo assim realmente acontece com você é que você vê como isso é terrível. Depois de tudo, comecei a ter ataques de pânico. Uma noite foi muito assustador. Não me lembro de nada, só acordei no meio da noite e comecei a gritar, gritar, pensei que alguém estava me perseguindo. Liguei para minha mãe e disse que queriam me matar no apartamento. Achei que alguém estava me ligando. O trauma é grande. Uzelac, para o site sérvio Mozzart.