Corinthians: Presidente diz que contrato com NFL impede retirada de cadeiras na Arena

O contrato do Corinthians com a NFL (National Football League) impede que a diretoria retire as cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena, segundo o presidente do clube, Augusto Melo. Em dezembro, a gestão de Duilio Monteiro Alves acertou parceria com a liga de futebol americano para o estádio receber a primeira partida do esporte mais popular dos Estados Unidos no Brasil.

Augusto Melo, em entrevista ao programa Quebrada FC, disse que o clube já possui a liberação para retirar as cadeiras do setor Sul, mas o acordo com a NFL impede que isso aconteça até setembro. Com a retirada dos assentos, a expectativa é que a capacidade do estádio chegasse à cerca de 54 mil lugares. Atualmente, a casa do Alvinegro comporta 48.234 pessoas.

O jogo de NFL que será disputado na Neo Química Arena está marcado para acontecer no dia 6 de setembro. O Philadelphia Eagles é o primeiro time confirmado para o evento, que deve movimentar a cidade de São Paulo.