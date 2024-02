NFL e NBA dominam lista de equipes mais valiosas do mundo; veja ranking

O Top 10 tem seis franquias do futebol americano. Além dos Cowboys, há New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriot, o vice-campeão do Super Bowl desta temporada, o San Francisco 49ers, e o New York Jets. Do basquete, Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers aparecem como segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O único time que não é da NFL ou da NBA entre os dez primeiros é o New York Yankees, da liga americana de beisebol.

No futebol, a equipe mais bem colocada é o Manchester United, da Inglaterra, em 13º. O valor estimado é de US$ 5,95 bilhões (R$ 29,3 bilhões). Recentemente o clube repassou 25% de seu comando para empresa química britânica por 1,25 bilhão de libras (R$ 7,7 bilhões). Jim Ratcliffe, de 71 anos, vai fornecer mais US$ 300 milhões (R$ 1,486 bilhão) adicionais destinados a investimentos futuros no estádio. Ratcliffe é presidente da INEOS, empresa multinacional voltada para a indústria química britânica com sede e registro em Londres.

O Real Madrid é o 19º, com valor de US$ 5,23 bilhões (R$ 25,7 bilhões). O rival Barcelona fecha o Top 3 do futebol, com US$ 4,95 bilhões (R$ 24,3 bilhões). Em todo ranking, são 22 equipes com valor acima de US$ 5 bilhões. O último do Top 100 é o time de hóquei no gelo Philadelphia Flyers, com valor de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,3 bilhões).

NFL É A LIGA MAIS VALIOSA DO MUNDO

Com valor de US$ 5,1 bilhões (R$ 25,1 bilhões), a NFL lidera entre as ligas. Em seguida, vem a NBA, com US$ 4 bilhões (R$ 19 bilhões). A Premier League lidera no futebol, com US$ 1,5 bilhões (R$ 7,4 bilhões). A MLS também aparece entre as oito primeiras, com US$ 678 milhões (R$ 3,3 bilhões).

Confira o Top 10 das equipes esportivas mais valiosas do mundo: