Medina e Filipe avançam no ISA Games; Tainá garante vaga olímpica

Em mais um dia de disputa do ISA Games, Gabriel Medina avançou para o round cinco, enquanto Filipe Toledo venceu na repescagem e também segue na competição. Tainá Hinckel conquistou vaga olímpica ao se garantir no top-12 do torneio.

O que aconteceu

Medina liderou a bateria com tranquilidade e está no round cinco. O tricampeão mundial fez 16,94 na primeira bateria do round quatro, contra 12,17 de Joan Duru (FRA) e 4,67 de Barron Mamiya (EUA).

Agora ele terá pela frente Sebastian Williams (MEX) e Ethan Ewing (AUS). Gabriel estará na primeira bateria do round cinco.