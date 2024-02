ISA Games: saiba tudo sobre os Jogos Mundiais de Surfe 2024

Os próximos dias serão decisivos para quem quer uma das últimas vagas do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris. Entre 23 de fevereiro e 3 de março acontece mais uma edição do ISA Games, os Jogos Mundiais de Surfe. Dessa vez, a competição será na praia de Margara, em Porto Rico. O Brasil terá seis participantes no ISA Games em busca de uma vaga no masculino e duas no feminino para a disputa olímpica do surfe em Teahupo'o no Taiti.

O Brasil já tem três atletas classificados para os Jogos Olímpicos no surfe. Tatiana Weston-Webb, Filipe Toledo e João Chianca se garantiram em Paris-2024 com o desempenho na última temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL). No feminino, o Brasil pode conquistar mais uma vaga individual com Luana Silva ou Tainá Hinckel que irão competir com Tati em Porto Rico. Além disso, os países que terminarem em primeiro lugar na classificação por equipes do ISA Games poderão levar um terceiro atleta na Olimpíada.

Apenas na disputa por equipes é que o Brasil pode conquistar vaga nessa semana no ISA Games. Filipe Toledo terá a companhia de Gabriel Medina e Yago Dora na competição. João Chianca estaria na equipe, mas ainda se recupera do acidente que sofreu no final do ano passado no Havaí. A Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf) anunciou que caso o Brasil ganhe a vaga extra, ela vai para quem for melhor na disputa individual do ISA Games entre Medina e Dora. Vale lembrar que a Olimpíada será disputada no pico de Teahupo'o, onde Gabriel Medina é um dos surfistas mais dominantes do circuito mundial, tendo vencido duas vezes a etapa do Taiti da WSL.