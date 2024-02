Medina, Tainá, Tati e Yago continuam invictos na disputa do ISA Games

Classificação em massa! Em baterias válidas pela terceira rodada da chave principal do ISA Games, em Porto Rico, os brasileiros Gabriel Medina, Tainá Hinckel, Tatiana Weston-Webb e Yago Dora seguiram adiante para a quarta fase do evento. Por outro lado, Filipe Toledo caiu para a repescagem, enquanto Luana Silva continua viva no torneio. Todos os atletas retornarão ao campeonato nesta quinta-feira (29).

No masculino, Medina abrirá a disputa da quarta rodada e enfrentará o estadunidense Barron Mamiya e o francês Joan Duru. Mais tarde, na quarta chave, Yago encara Alonso Correa, do Peru, e Andy Criere, da Espanha. Entre as mulheres, Tatiana medirá forças com a costa-riquenha Leilani McGonagle, a portuguesa Teresa Bonvalot e a espanhola Nadia Erostarbe. Por fim, Tainá buscará a classificação contra Brisa Hennessy (Costa Rica), Sol Aguirre (Peru) e Lucia Machado (Espanha).

Desempenho dos brasileiros

Na metade da sua bateria, Gabriel Medina conseguiu acertar um ótimo aéreo e atingiu a nota de 7.50. Logo depois, o brasileiro seguiu dando show e emplacando diversas manobras acrobáticas. Ele somou um excelente 7.80 e finalizou sua participação com o somatório de 15.30. Assim, Medina se classificou na liderança da chave, superando o mexicano Sebastian Williams (11.03) que também avançou. O neozelandês Billy Stairmand (10.83) e o italiano Leonardo Fioravanti (7.53) acabaram caindo para a fase de repescagem.