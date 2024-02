Medina vive dilema e terá de torcer e superar companheiro para ir a Paris

Em caso de vitória brasileira, a terceira vaga olímpica será de Medina ou de Yago, de quem tiver o melhor desempenho individual no ISA Games, já que Filipinho já está classificado. A performance de cada um dos três soma para que o Brasil brigue pelo título por equipes.

Chumbinho se lesionou no fim do ano passado e deu lugar a Yago na equipe brasileira no ISA Games. Desta forma, criou-se a "disputa" entre Medina e Dora. Yago virou concorrente do tricampeão mundial, já que apenas um dos dois ficará com a vaga olímpica se o Brasil for campeão.

Inicialmente, o time verde-amarelo contaria com Filipinho, Chumbinho e Medina, o que garantiria a vaga a Gabriel mesmo se ele fosse pior que os outros dois no ISA, já que a dupla já está nas Olimpíadas. Os três foram os melhores brasileiros na última edição do Circuito Mundial de Surfe. Yago foi o quarto melhor brasileiro.

Agora, Medina precisa superar Yago para ter mais uma chance de buscar uma medalha olímpica. Ele disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas não foi ao pódio.

Quem vive melhor momento?

Yago Dora é o 17º colocado no ranking do Circuito Mundial de 2024, e Medina é o 26º. Duas etapas foram disputadas até o momento.