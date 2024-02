Popó ganhou 3,6 mi de seguidores desde que decidiu lutar contra influencers

Te falo com toda a segurança. Os nossos lutadores do Brasil sabem ser lutadores, lutam bem, conquistam seus ouros, mas ainda não sabem ter o carisma do que é ser um ídolo. E as pessoas sentem falta disso. Aí elas pegam aquela pessoa que já é ídolo, vê que a pessoa gosta da nossa modalidade e coloca o cara como ídolo da modalidade. É isso que está acontecendo. A galera não sabe atingir quem está dentro de casa assistindo, passar uma emoção bacana quando dá uma entrevista, falar da família de uma forma verdadeira, falar das dificuldades, que pode superar.

Popó ainda não tem uma nova luta marcada e recusou desafio de Vitor Belfort.