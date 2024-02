Kleber Bambam desafia irmãos Paul para luta de boxe no Brasil

Tudo indica que Kleber Bambam não deve se afastar do boxe. No último sábado (24), em São Paulo, o empresário se aventurou na nobre arte contra Acelino Popó Freitas, na luta principal do Fight Music Show 4 e foi nocauteado em segundos. Mas, apesar da dura derrota, o influenciador aprovou a experiência nos esportes de combate, que contou com rotina de treinos, provocação e rivalidade, e, agora, indicou seu próximo passo.

Em sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Bambam, disposto a apagar a impressão deixada em sua primeira aparição no ringue, desafiou os irmãos Jake e Logan Paul para uma luta de boxe no Brasil, no final de 2024. Como não conseguiu tocar em Popó durante o rápido encontro, o empresário 'pega fogo', faminto por lutas contra figuras conhecidas do grande público.

"Pessoal, quero agradecer a todos, o rei do mundo no Brasil. Vocês estão prontos? Ei, Jake Paul, venha para o Brasil, Logan Paul, venha para o Brasil. Estou muito feliz com tudo. Os números falam por si. Vou buscar o pessoal lá fora, esses gringos aí. Em Dubai de repente, na Alemanha, Rússia, vamos nessa. Estou pronto, 100%. Estou procurando uma nova luta em novembro ou dezembro", declarou o influenciador.