'Angulação agressiva' chama atenção em tênis de corrida da Mizuno; veja

O que mais Barenco falou?

Consolidação da marca. "É bem interessante olhar negócios que duram tanto tempo. A Mizuno é uma marca centenária japonesa e eu gosto de sempre falar: as marcas japonesas prezam muito pela qualidade do produto. Eu diria que talvez essa seja a maior razão pelo qual a Mizuno está durando tanto tempo. Criações japonesas são super conhecidas em todas as áreas: carro, eletroeletrônico... sempre são os mais duráveis e os que dão menos problema."

Efeitos da covid-19 no mercado de corridas. "A pandemia trouxe o assunto saúde. Com o passar do tempo, todo mundo queria voltar porque, de alguma forma, paramos. Algumas pessoas continuaram fazendo os esportes individuais, mas de máscara e com uma série de adaptações. A preocupação com saúde já estava na pauta, mas ganhou força no pós-pandemia. Seja promovendo um evento ou estimulando uma pessoa a começar a correr oferecendo um equipamento, conseguimos trazer motivação."