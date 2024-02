Popó x Bambam: confira o que rolou em todos os combates da noite

No fim das contas, o tetracampeão partiu para cima e emendou sequências que deixaram Bambam sem reação, finalizando a luta por nocaute técnico com um minuto.

Nego do Borel x MC Gui (vencedor: MC Gui)

Em clima nada amistoso, MC Gui foi mais estratégico e nocauteou Nego do Borel no final do 3º round para vencer a luta.

Parte do público invadiu o ringue para celebrar a vitória do funkeiro paulistano. Houve uma confusão entre os fãs ainda no palco da luta, mas os ânimos se acalmaram.

Fernanda Lacerda "Mendigata" x Emilene Juarez (vencedora: Emilene Juarez)

Esposa do tetracampeão mundial Popó, a nutricionista Emilene Juarez venceu a Mendigata por decisão unânime dos juízes.