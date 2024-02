Natalia Guitler foi tenista profissional antes de virar ícone do futevôlei

O tênis foi apresentado a ela por seus pais e virou paixão à primeira vista. No total, foram dez anos dedicados à modalidade, com títulos na base e uma carreira que poderia ter ido mais longe.

Viajei muito pelo mundo, competi bastante, cheguei ao top 450, mas dali dos 21 para 22 anos, eu parei e me encontrei no futevôlei. Quando iniciei no profissional do tênis, comecei a alcançar ranking para os torneios maiores e parei. Faltava um pouquinho, mas a cabeça não deu certo e parei antes

Natalia Guitler, ao UOL

Ela tem sido presença constante no Rio Open. A atleta bate ponto no torneio carioca todos os anos e a paixão pelo tênis continua em seu sangue, tanto que ainda pratica como hobby.

Continua no sangue, acompanho campeonatos, gosto de conhecer os atletas, essa geração nova que está chegando. Eu respiro um pouco do tênis ainda

Natalia Guitler

Com o rótulo de já ter sido um talento da base no tênis, Guitler aposta em João Fonseca. O jovem de 17 anos virou a sensação do Rio Open e muitos acreditam que ele será o novo ícone do tênis brasileiro em breve.