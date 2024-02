Offline aos 17: Fonseca se isola das redes para virar sensação do Rio Open

Comecei a semana no Rio Open e não mexo no meu Instagram e mal mexo no meu WhatsApp para ficar mais focado

João Fonseca, após a primeira vitória

O garoto-prodígio tem feito sucesso nas redes mesmo sem utilizá-la. No dia do jogo da estreia, ele possuía cerca de 66 mil seguidores. Até o fechamento desta reportagem, ele já tinha mais de 100 mil.

João Fonseca costuma ser discreto no Instagram. São apenas 37 postagens no feed, a grande maioria sobre suas competições. Raras são as de momento íntimo com família e amigos.

O jovem disse estar com "medo" de abrir sua rede social após o fim de sua participação e o sucesso alcançado. A declaração foi dada após a derrota, ontem (23), para o argentino Mariano Navone.

Fico um pouco desligado das redes sociais. Instagram eu apago do celular, o Whatsapp não tem como sobreviver sem. Consigo me manter um pouco informado. Conversei outro dia com meu fisioterapeuta e disse que estava com um pouco de medo de ver meu Instagram agora para saber como está [risos]

João Fonseca

Rechaça rótulo de 'nova estrela'

João Fonseca foi apontado por alguns veículos estrangeiros como "nova estrela". O rótulo aconteceu após eliminar o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garín, no Rio Open. O jovem, porém, se mostra centrado e rechaça esse adjetivo.