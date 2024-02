Praia, polpetone e tiramissú: Alcaraz curte cidade após lesão no Rio Open

O espanhol almoçou massa e polpetone em um renomado restaurante do bairro de Ipanema. Ele esteve no "Pici Trattoria" com seu estafe. De entrada, o grupo dividiu salada caprese, burrata e arancini. O prato principal de Alcaraz foi um polpetone com massa sem glúten. De sobremesa, tiramissú e profiteroles.

Carlos Alcaraz e Eduarda Dupin, uma das sócias do Grupo Gitan, responsável pelo Pici Trattoria Imagem: Divulgação / Grupo Gitan

Alcaraz sentiu-se frustrado por não poder retribuir mais o carinho dos brasileiros em quadra. Identificado com o Rio Open, onde conquistou seu segundo ATP da carreira, ele separou um uniforme verde e amarelo somente para disputar o torneio. Em sua chegada, foi recebido no Palácio Laranjeiras pelo governador do Estado, Cláudio Castro.

O UOL apurou que o tenista já negocia uma renovação de contrato com o Rio Open. O atual era válido por três temporadas e se encerra este ano. O tempo do novo vínculo ainda tem sido discutido. Alcaraz recebeu cerca de R$ 1,9 milhão pela participação em 2024.