Popó amassa falastrão Bambam em menos de 1 minuto e dá show no FMS 4

A luta

Bambam até começou agitado, mas logo sofreu no ringue. Calmo, experiente e poderoso, Popó derrubou o rival no primeiro soco. Confiante, o veterano aplicou uma sequência de socos que abalou Kleber. Os cruzados de Acelino eram tão rápidos, que Bambam mal conseguia vê-los. Não à toa, Kleber apenas procurou se defender, dando as costas para o adversário.

Faminto em busca do nocaute, Popó caçou o rival e não parou de atacar, mesclando socos na cabeça e na linha de cintura. Perdido no ringue e assustado, Bambam, caído, não teve como continuar no combate. Ao ver o desafeto 'mal', Popó comemorou imediatamente mais um nocaute fulminante e violento no Fight Music Show.

Registro de 'Popó' no Boxe

Acelino Popó Freitas, de 48 anos, é um dos principais ícones da nobre arte no Brasil em todos os tempos. Em sua carreira, o baiano construiu um cartel composto por 41 vitórias, sendo 34 por nocaute, e duas derrotas, foi campeão mundial dos super-penas da WBO (Organização Mundial de Boxe), WBA (Associação Mundial de Boxe) e do peso-leve da WBO.