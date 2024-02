Acelino Popó vs Kleber Bambam não é esporte, é entretenimento

Enquanto o youtuber Jake Paul cativa a atenção do público americano justamente por mostrar seu desejo de medir forças com grandes ídolos do esporte, no Brasil o formato é o inverso. Um ex-campeão mundial de sua modalidade enfileira um a um todos os que são corajosos o suficiente para desafiá-lo. Tirando a exibição feita com Whindersson Nunes no primeiro evento, Popó nocauteou três rivais no primeiro minuto.

Mas por mais que a ordem dos fatores seja diferente, o resultado é o mesmo. Se de um lado do ringue tivermos um atleta experiente que goza de reconhecimento internacional em sua modalidade - seja ele Popó, Anderson Silva ou Tyron Woodley -, e do outro uma celebridade da internet do calibre de Jake Paul ou Whindersson, o alcance é tão elevado e diverso que agrada automaticamente qualquer empresa que queira investir em anúncios publicitários durante o show.

E, como mencionei anteriormente, o mérito esportivo passou longe do duelo com Bambam, como os meros 36 segundos de confronto deixam claro. No entanto, a velocidade da luta pouco importa, o impacto já havia sido feito.