Por que Popó e Bambam viraram inimigos? Veja como treta entre eles começou

Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreender ele. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair Bambam

Se não calar a boca, vou te bater aqui, você me respeite. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s. Com você vai ser a mesma coisa. Popó

Popó afirmou ao UOL, em dezembro, que está levando para o coração as provocações do adversário. O ex-BBB vem utilizando a estratégia do trash talk para desestabilizar emocionalmente o ídolo do boxe. Ele disse que a postura de Bambam "não é algo saudável".

Os dois vão se enfrentar, de fato, na arena Vibra São Paulo. O local vai receber, na noite de sábado (24), a luta principal do evento.